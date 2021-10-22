Из-за шторма в Калининграде обрушился нежилой дом

Из-за ураганного ветра в Калининграде обрушилась стена аварийного дома в историческом центре города на улице Гражданской. Об этом заявили в городской администрации, передает ТАСС.

По имеющимся данным, дом была расселен и ранее призван аварийным. Обломки задели припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

В руководстве города уточнили, что здание не является объектом культурного наследия.

Штормовое предупреждение было объявлено в регионе накануне. На балтийском побережье порывы ветра достигали 30 м/с.

