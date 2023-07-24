Движение по Комсомольскому проспекту Москвы восстановлено после атаки БПЛА

Движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в российской столице полностью восстановлено после падения беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом распространил московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Министерство обороны сегодня утром сообщило о пресечении новой попытки украинкой стороны атаковать объекты в Москве посредством дронов. На этот раз в налёте были задействованы два БПЛА.