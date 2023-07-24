Движение по Комсомольскому проспекту Москвы восстановлено после атаки БПЛА
Движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в российской столице полностью восстановлено после падения беспилотного летательного аппарата. Информацию об этом распространил московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Министерство обороны сегодня утром сообщило о пресечении новой попытки украинкой стороны атаковать объекты в Москве посредством дронов. На этот раз в налёте были задействованы два БПЛА.
При ликвидации одного из дронов, он повредил крышу двухэтажного строения на Комсомольском проспекте рядом со зданиями Минобороны РФ и Военного университета. Были выбиты стекла в жилых домах и магазинах. Ещё один БПЛА врезался в нежилое многоэтажное здание в районе Мичуринского проспекта. Люди не пострадали.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему украинские БПЛА смогли долететь практически до центра Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru