Движение на D2 и Курском направлении приостановили из-за предмета на путях
Движение поездов в сторону Московской области на линии D2 и Курском направлении приостановлено из-за остановки состава на станции Печатники. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути. К нему уже направлен вспомогательный локомотив», — говорится в сообщении.
Дептранс указал, что принимаем все меры для возобновления движения поездов. Горожан призвали по возможности использовать альтернативные маршруты.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», пишет RT. Здесь будут работать три тарифные зоны по аналогии с действующими диаметрами, отмечает телеканал «360».
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