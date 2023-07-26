Движение на D2 и Курском направлении приостановили из-за предмета на путях

Движение поездов в сторону Московской области на линии D2 и Курском направлении приостановлено из-за остановки состава на станции Печатники. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение поездов на зелёной ветке метро Москвы восстановлено после падения человека

«По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути. К нему уже направлен вспомогательный локомотив», — говорится в сообщении.

Дептранс указал, что принимаем все меры для возобновления движения поездов. Горожан призвали по возможности использовать альтернативные маршруты.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», пишет RT. Здесь будут работать три тарифные зоны по аналогии с действующими диаметрами, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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