Движение на D2 и Курском направлении приостановили из-за предмета на путях

«По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути. К нему уже направлен вспомогательный локомотив», — говорится в сообщении.

Дептранс указал, что принимаем все меры для возобновления движения поездов. Горожан призвали по возможности использовать альтернативные маршруты.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», пишет RT. Здесь будут работать три тарифные зоны по аналогии с действующими диаметрами, отмечает телеканал «360».

