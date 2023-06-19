Движение поездов на зелёной ветке метро Москвы восстановлено после падения человека
19 июня 202317:25
Движение поездов было остановлено примерно на 15 минут на северном участке Замоскворецкой линии московского метро. Поезда не ходили с 17 часов от станции «Ховрино» до «Речного вокзала», информирует столичный департамент транспорта.
Как уточнили в ведомстве, инцидент вызван падением человека на пути. Перед остановкой были увеличены интервалы движения составов.
Согласно сообщению от 17:17 движение на зелёной ветке восстановлено, сейчас оно постепенно вводится в график.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение поездов на зелёной ветке метро Москвы восстановлено после падения человека
- Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин-центр» иноагентом
- Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены
- СМИ: В Праге переименуют улицу, названную в честь маршала Конева
- Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
- В турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 4,3
- В Москву стало приезжать в пять раз больше гостей из Китая
- «Усиление армии»: В Киеве назвали единственный путь к завершению конфликта
- В Казахстане могут запустить конную доставку
- В Польше запретили состоять на госслужбе старым работникам органов госбезопасности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru