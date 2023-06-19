Движение поездов на зелёной ветке метро Москвы восстановлено после падения человека

Движение поездов было остановлено примерно на 15 минут на северном участке Замоскворецкой линии московского метро. Поезда не ходили с 17 часов от станции «Ховрино» до «Речного вокзала», информирует столичный департамент транспорта.

Как уточнили в ведомстве, инцидент вызван падением человека на пути. Перед остановкой были увеличены интервалы движения составов.

Согласно сообщению от 17:17 движение на зелёной ветке восстановлено, сейчас оно постепенно вводится в график.

