Приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили, сообщается в официальном Telegram-канале сооружения.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уведомили автомобилистов в сообщении.

Власти призвали путешественников, которые находятся на мосту, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, отмечает RT.

Ранее, 3 марта, российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеДвижениеКрымский Мост

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