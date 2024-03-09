Приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту
9 марта 202411:06
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили, сообщается в официальном Telegram-канале сооружения.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уведомили автомобилистов в сообщении.
Власти призвали путешественников, которые находятся на мосту, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, отмечает RT.
Ранее, 3 марта, российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru