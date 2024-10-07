Движение автомобилей через «Верхний Ларс» временно перекрыли

Автомобильное движение по дороге, проходящей из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс», временно перекрыли. Причиной тому стали ремонтные работы со стороны Грузии. Об этом со ссылкой на Росгранстрой сообщает РИА Новости.

В Тверской области после атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-9

Отмечается, что произошел обрыв интернет-провода на грузинском КПП.

Ранее Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта.

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ФОТО: РИА Новости
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