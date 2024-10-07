Движение автомобилей через «Верхний Ларс» временно перекрыли
7 октября 202419:38
Автомобильное движение по дороге, проходящей из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс», временно перекрыли. Причиной тому стали ремонтные работы со стороны Грузии. Об этом со ссылкой на Росгранстрой сообщает РИА Новости.
Отмечается, что произошел обрыв интернет-провода на грузинском КПП.
Ранее Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru