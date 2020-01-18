Двигатель самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Все находившиеся на борту 200 человек были эвакуированы. Обошлось без пострадавших. В настоящее время пассажиры находятся в ожидании резервного самолета в аэропорту.

Как стало известно агентству, двигатель загорелся после повторной попытки его запуска. Была экстренно запущена система пожаротушения.

Ранее 16 января авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». Позже в Ространснадзор сообщили, что проведут внеплановые проверки авиакомпании "ИрАэро", которой принадлежал самолет.

