Двигатель самолета загорелся при вылете из Новосибирска

18 января 202000:22

Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом из аэропорта Новосибирска в Камрань (Вьетнам). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

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Все находившиеся на борту 200 человек были эвакуированы. Обошлось без пострадавших. В настоящее время пассажиры находятся в ожидании резервного самолета в аэропорту.

Как стало известно агентству, двигатель загорелся после повторной попытки его запуска. Была экстренно запущена система пожаротушения.

Ранее 16 января авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». Позже в Ространснадзор сообщили, что проведут внеплановые проверки авиакомпании "ИрАэро", которой принадлежал самолет.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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