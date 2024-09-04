Две управляемые авиационные бомбы сбили над Курской областью

Две управляемые авиационные бомбы были сбиты средствами ПВО в приграничном районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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По его словам, инцидент произошёл утром 4 сентября, также был уничтожен украинский БПЛА самолётного типа.

«Наша ПВО – на страже Курской области... Благодарю защитников!», - написал он.

Ранее Смирнов заявил, что удалось найти более 500 человек, пропавших на фоне атак ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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