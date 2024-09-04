Минобороны заявило об уничтожении над Россией четырех украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области, а также по одному летательному аппарату над Курской областью и акваторией Черного моря.

«Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военные сбили два украинских БПЛА над Брянской и Калужской областями, напоминает 360.ru.

