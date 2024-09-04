Минобороны заявило об уничтожении над Россией четырех украинских БПЛА
4 сентября 202407:59
Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области, а также по одному летательному аппарату над Курской областью и акваторией Черного моря.
«Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — добавили в Минобороны.
Ранее российские военные сбили два украинских БПЛА над Брянской и Калужской областями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru