Две школьницы в Татарстане пострадали, вылетев с карусели
Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель при помощи электросамоката и пострадали. Об этом сообщило управление здравоохранения города.
В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором две девочки-подростка сидят на детской карусели во дворе дома, которую раскручивает движущийся по кругу электросамокат. В результате карусель разогналась настолько сильно, что девочек выбросило с нее. Другие подростки наблюдают за происходящим. В сети сообщали, что подростки сильно пострадали.
Однако горздрав опроверг эту информацию, заявив, что серьезных травм девочки не получили. Одна из них сейчас проходит амбулаторное лечение, вторая госпитализирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru