Две школьницы в Татарстане пострадали, вылетев с карусели

В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором две девочки-подростка сидят на детской карусели во дворе дома, которую раскручивает движущийся по кругу электросамокат. В результате карусель разогналась настолько сильно, что девочек выбросило с нее. Другие подростки наблюдают за происходящим. В сети сообщали, что подростки сильно пострадали.

Однако горздрав опроверг эту информацию, заявив, что серьезных травм девочки не получили. Одна из них сейчас проходит амбулаторное лечение, вторая госпитализирована.

Десять посетителей колеса обозрения в Москве накануне были заблокированы около часа в кабинках на высоте 55 метров.



