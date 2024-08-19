Десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа

Десять человек застряли в кабинках колеса обозрения в Измайловском Кремле в Москве после отключения электричества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. В ведомстве уточнили, что на высоте оказались заблокированы пять кабинок, в каждой из которых было по два человека.

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На данный момент энергоснабжение уже подано, людей с аукциона вывели. Никто не пострадал. Посетители были заблокированы на высоте 55 метров около часа.

На днях при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали 65 человек.


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ФОТО: Пресс-служба аттракциона "Солнце Москвы"
ТЕГИ:АттракционыМосква

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