Десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа
19 августа 202418:31
Десять человек застряли в кабинках колеса обозрения в Измайловском Кремле в Москве после отключения электричества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. В ведомстве уточнили, что на высоте оказались заблокированы пять кабинок, в каждой из которых было по два человека.
На данный момент энергоснабжение уже подано, людей с аукциона вывели. Никто не пострадал. Посетители были заблокированы на высоте 55 метров около часа.
На днях при пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали 65 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru