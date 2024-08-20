Три человека погибли при падении строительного лифта Воронеже

Три человека погибли при падении строительного лифта Воронеже. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл 12 августа на стройке на улице Ворошилова, где упал подъёмник башенного крана. Двое рабочих погибли на месте, ещё двое пострадали.

Один из пострадавших попал в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей он скончался спустя неделю после происшествия.

Ранее лифт рухнул в жилом доме в центре Москвы, один человек получил травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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