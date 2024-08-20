Три человека погибли при падении строительного лифта Воронеже

Инцидент произошёл 12 августа на стройке на улице Ворошилова, где упал подъёмник башенного крана. Двое рабочих погибли на месте, ещё двое пострадали.

Один из пострадавших попал в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей он скончался спустя неделю после происшествия.

Ранее лифт рухнул в жилом доме в центре Москвы, один человек получил травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

