Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
Сын экс‑президента США Джо Байдена, Хантер Байден, в интервью BBC поделился тревожными сведениями о состоянии здоровья отца: по его словам, болезнь прогрессирует.
Хантер Байден пояснил, что рак простаты перешёл в тяжёлую стадию — опухоль дала метастазы, в том числе в костную ткань, и это существенно осложняет самочувствие бывшего главы государства и причиняет ему сильную боль.
Напомним, в мае 2025 года Джо Байден публично сообщил о выявленной у него агрессивной форме рака простаты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вслед за этим он прошёл пятинедельный курс лучевой терапии. Позже, в сентябре 2025 года, ему сделали операцию по поводу рака кожи. В июне бывшая первая леди Джилл Байден в беседе с NBC News подтвердила, что заболевание перешло в стадию метастазирования, и заявила, что её супруг намерен продолжать борьбу с онкологией до конца.
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