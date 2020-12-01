Две больницы в Новосибирске проверят после отказа принять пациента с COVID-19

Отделение Росздравнадзора в Новосибирске организовало проверку двух больниц после жалобы пациента с туберкулезом и коронавирусом об отказе в предоставлении медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве добавили, что также рассмотрят вопрос о соблюдении норм при медицинской эвакуации пациентов с подобными диагнозами.

Росздравнадзор сообщил о дефиците коек в нескольких регионах

Ранее СМИ сообщали, что житель Новосибирска Дмитрий Орлов получил направление в Новосибирскую клиническую туберкулезную больницу после того, как ранее заразился коронавирусом в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза. Врачи из больницы не смогли принять пациента, сославшись на отсутствие мест, и отправили Орлова на домашнее лечение.



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ФОТО: pixabay.com
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