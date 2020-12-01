Две больницы в Новосибирске проверят после отказа принять пациента с COVID-19
Отделение Росздравнадзора в Новосибирске организовало проверку двух больниц после жалобы пациента с туберкулезом и коронавирусом об отказе в предоставлении медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве добавили, что также рассмотрят вопрос о соблюдении норм при медицинской эвакуации пациентов с подобными диагнозами.
Ранее СМИ сообщали, что житель Новосибирска Дмитрий Орлов получил направление в Новосибирскую клиническую туберкулезную больницу после того, как ранее заразился коронавирусом в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза. Врачи из больницы не смогли принять пациента, сославшись на отсутствие мест, и отправили Орлова на домашнее лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru