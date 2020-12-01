Две больницы в Новосибирске проверят после отказа принять пациента с COVID-19

Отделение Росздравнадзора в Новосибирске организовало проверку двух больниц после жалобы пациента с туберкулезом и коронавирусом об отказе в предоставлении медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве добавили, что также рассмотрят вопрос о соблюдении норм при медицинской эвакуации пациентов с подобными диагнозами.