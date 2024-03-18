Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской ж/д после столкновения с авто

20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге, сообщает в Telegram Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Электричка сошла с рельсов в Московской области

Это случилось на станции Бамовская после столкновения с легковым автомобилем. В настоящее время движение поездов приостановлено.

Водитель машины госпитализирован. Идут восстановительные работы.

Ранее в Бурятии сошли с рельсов две секции грузового поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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