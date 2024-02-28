Электричка сошла с рельсов в Московской области
Пригородный поезд №6683 «Марьина Роща — Апрелевка» сошёл с рельсов на станции Апрелевка Киевского направления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
В сообщении уточняется, что произошёл сход колёсных пар в середине состава, причины произошедшего устанавливаются.
Также в МЖД отметили, что обошлось без пострадавших, пассажиры были выведены из поезда через головной вагон.
«На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное... На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области», - заключили в МЖД.
Ранее в подмосковных Мытищах новый электропоезд метро «Москва 2020» на испытаниях пробил тупиковую призму и сошёл с рельсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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