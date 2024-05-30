ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью
Системы ПВО сбили еще один беспилотники ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 30 мая ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru