ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Системы ПВО сбили еще один беспилотники ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.

ПВО уничтожила четыре беспилотника над Белгородской областью

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ночь на 30 мая ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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