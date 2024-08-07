Гусев: Дрон ВСУ повредил фасад верхних этажей дома в Воронеже
Беспилотник повредил фасад дома в Воронеже. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил губернатор, в регионе обнаружили и подавили несколько украинских дронов.
«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте», — написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в результате были выбиты стекла в нескольких квартирах в многоквартирном доме и повреждены автомобили. Предварительно, никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ. Последствия ЧП уточняются.
Ранее Минобороны сообщило, что над Воронежской областью перехватили и уничтожили два дрона ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru