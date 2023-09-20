Два спасателя погибли при повторном обрушении после взрыва в Балашихе

Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя

«Из-под завалов извлечены 4 спасателя, они переданы медикам», — указали в МЧС.

По данным Telegram-канала SHOT, трех спасателей госпитализировали.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.

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ФОТО: РИА Новости
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