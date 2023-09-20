Два спасателя погибли при повторном обрушении после взрыва в Балашихе
20 сентября 202312:34
Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Из-под завалов извлечены 4 спасателя, они переданы медикам», — указали в МЧС.
По данным Telegram-канала SHOT, трех спасателей госпитализировали.
Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru