В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя

В Балашихе из-под завалов достали спасателя, который пострадал при падении плиты с пятого этажа. Его передали медикам, сообщает РИА Новости.

Под завалами остаются еще два спасателя. По предварительной информации, у пострадавшего переломы рук и ног. Ему оказывают помощь.

Ранее в МЧС уточнили, что при взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли не менее трех человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БалашихаОбрушение

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