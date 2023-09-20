В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя

В Балашихе из-под завалов достали спасателя, который пострадал при падении плиты с пятого этажа. Его передали медикам, сообщает РИА Новости.

Под завалами остаются еще два спасателя. По предварительной информации, у пострадавшего переломы рук и ног. Ему оказывают помощь.

Ранее в МЧС уточнили, что при взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли не менее трех человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

