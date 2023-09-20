В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя
20 сентября 202311:59
В Балашихе из-под завалов достали спасателя, который пострадал при падении плиты с пятого этажа. Его передали медикам, сообщает РИА Новости.
Под завалами остаются еще два спасателя. По предварительной информации, у пострадавшего переломы рук и ног. Ему оказывают помощь.
Ранее в МЧС уточнили, что при взрыве газа в многоэтажном доме в Балашихе погибли не менее трех человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru