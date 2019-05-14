Два самолета разбились на Аляске

На Аляске потерпели крушение два гидросамолета. В результате инцидента погибло как минимум четыре человека, десять пострадали, спасатели продолжают поиски еще двух людей, сообщает The New York Times.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту двух самолетов было 16 человек. Транспортные средства столкнулись в воздухе рядом с городом Кетчикан и упали в воду. Причины происшествия выясняются, пишет «Свободная пресса».

Ранее с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошёл очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.

