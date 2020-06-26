В Ростове-на-Дону пассажира сняли с рейса из-за отказа надеть медицинскую маску

Сотрудники ОМОН сняли с рейса «Ростов-на-Дону – Москва» мужчину из-за его отказа надеть защитную маску на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что после нескольких отказов мужчины в ответ на просьбы экипажа надеть маску, командир судна составил акт о снятии пассажира. Покинуть борт самолета мужчина отказался и после прибытия сотрудников транспортной полиции.

По данным агентства, сотрудникам ОМОН пришлось силой заставить мужчину покинуть салон самолета. В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел утром 26 июня.



