Два россиянина похитили 11,5 млн рублей при махинациях с «Пушкинскими картами»
Двоих мужчин задержали в Новосибирской области по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Согласно предварительной информации, в 2022 году злоумышленники зарегистрировали профиль на сайте РRО.Культура.РФ, там они создавали анонсы на кинопоказы и концерты, которые не проводились. Указывается, что мошенники продавали на них поддельные билеты.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, оплата билетов производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили более 11,5 миллиона рублей. Отмечается, что против злоумышленников завели уголовное дело, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 миллиарда рублей. Была реализована четверть от возможной суммы — около 48 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru