Два россиянина похитили 11,5 млн рублей при махинациях с «Пушкинскими картами»

Согласно предварительной информации, в 2022 году злоумышленники зарегистрировали профиль на сайте РRО.Культура.РФ, там они создавали анонсы на кинопоказы и концерты, которые не проводились. Указывается, что мошенники продавали на них поддельные билеты.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, оплата билетов производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили более 11,5 миллиона рублей. Отмечается, что против злоумышленников завели уголовное дело, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 миллиарда рублей. Была реализована четверть от возможной суммы — около 48 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

