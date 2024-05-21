СМИ: Молодежь тратит только четверть средств с «Пушкинских карт»
Молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 млрд рублей, была реализована всего четверть от возможной суммы — около 48 млрд. Об этом пишут Известия со ссылкой на ответ Минкультуры изданию.
На конец прошлого года участниками программы, позволяющей потратить 5 тысяч рублей в год на посещение музеев, выставок, театров и кино, стали 9,6 млн человек в возрасте 14-22 лет. При этом за весь год на развлечения было потрачено 12,9 млрд рублей. Как отметили в Минкультуры, если бы запрос финансирования со стороны участников «Пушкинской карты» превысил эту сумму, ведомство профинансировало бы средства.
В министерстве пояснили, что выпускает карты и обеспечивает финансовые движения по ним «Почта Банк». Ежемесячно кредитная организация сообщает Минкультуры о потраченной участниками «Пушкинской карты» сумме, и ведомство восполняет средства за счет федерального финансирования.
При этом министерство культуры считает программу успешной. С начала ее действия в 2021 году было куплено свыше 68 млн билетов на сумму около 33 млрд рублей.
«Таким образом, план, который мы ставили изначально на начало 2024 года, перевыполнен больше чем в четыре раза. В программе почти 12 тыс. учреждений культуры — это кратно превышает показатели, которые ожидались в начале запуска проекта», — указали в ведомстве.
Как пишут «Известия», владельцы «Пушкинской карты» в крупных городах могут выбрать разнообразные виды культурного досуга, однако в сельской местности по программе может быть доступно лишь одно мероприятие в одном учреждении. Кроме того, молодежи из небольших населенных пунктов нередко приходится выезжать в региональные центры, чтобы посетить какое-либо учреждение культуры. Также в соцсетях россияне обращают внимание на стоимость мероприятий: так, в Москве один спектакль может обойтись в несколько тысяч рублей, и посетить несколько мероприятий по «Пушкинской карте» уже не получится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru