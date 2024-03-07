«Десять миллионов штук»: На проект «Пушкинская карта» потратили 31 млрд рублей
Участники программы «Пушкинская карта» выкупили более 63 миллионов билетов на сумму свыше 31 миллиарда рублей с момента её запуска в сентябре 2021 года. Такую статистику обнародовала в соцсетях министр культуры Ольга Любимова по случаю оформления десятимиллионной карты.
По словам главы Минкультуры, первую тройку категорий по популярности составляют билеты в кинотеатры, на спектакли и в музеи. Сегодня в программе представлено более 40 тысяч мероприятий, которые организуют почти 12 тысяч учреждений культуры по всей стране.
Проект доступен молодым россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. На карту из федерального бюджета зачисляется пять тысяч рублей в год. Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразила сомнение в целесообразности запуска «спортивной карты» по аналогии с Пушкинской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru