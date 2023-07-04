Два российских моряка погибли на борту судна страны Белиз

Два моряка-россиянина погибли на борту гражданского корабля «Милфорд», сообщил портал Болгарского национального телевидения.

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Уточняется, что судно, на котором находились моряки шло под флагом страны Белиз по территориальным водам Болгарии.

На сегодняшний день корабль строит в порту Варны, а болгарские силовики выясняют причину смерти моряков из России. Портал не называет имен погибших моряков, однако известен их возраст - 32 и 58 лет.

По данным болгарского телевидения, «Милфорд» занимался углублением дна в районе болгарского порта Бургас, сообщают «Известия».

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ФОТО: Соцсети/navy.mil.gov.ua/
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