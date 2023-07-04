Два российских моряка погибли на борту судна страны Белиз
Два моряка-россиянина погибли на борту гражданского корабля «Милфорд», сообщил портал Болгарского национального телевидения.
Уточняется, что судно, на котором находились моряки шло под флагом страны Белиз по территориальным водам Болгарии.
На сегодняшний день корабль строит в порту Варны, а болгарские силовики выясняют причину смерти моряков из России. Портал не называет имен погибших моряков, однако известен их возраст - 32 и 58 лет.
По данным болгарского телевидения, «Милфорд» занимался углублением дна в районе болгарского порта Бургас, сообщают «Известия».
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