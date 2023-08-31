Два росгвардейца пострадали при отражении ДРГ в Брянской области
Два росгвардейца получили ранения в ходе боя с украинскими диверсантами в Брянской области, сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что пострадавшие бойцы будут представлены к госнаградам.
Ранее стало известно, что ФСБ, МВД России и Росгвардия разгромили группу проникших на российскую территорию украинских диверсантов, во время боя в Невельском районе Брянской области двоих злоумышленников ликвидировали, еще пять задержали.
Диверсионно-разведывательная группа состояла из кадровых сотрудников Службы Безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций. Злоумышленники планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru