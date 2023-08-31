Два росгвардейца пострадали при отражении ДРГ в Брянской области

Там подчеркнули, что пострадавшие бойцы будут представлены к госнаградам.



Ранее стало известно, что ФСБ, МВД России и Росгвардия разгромили группу проникших на российскую территорию украинских диверсантов, во время боя в Невельском районе Брянской области двоих злоумышленников ликвидировали, еще пять задержали.

Диверсионно-разведывательная группа состояла из кадровых сотрудников Службы Безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций. Злоумышленники планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры, пишет RT.

