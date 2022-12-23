Два ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Происшествие случилось в городе Богданович. Там загорелась квартира в жилом доме на улице Тимирязева. Огонь распространился по площади в 30 квадратных метров.

При пожаре погибли двое детей и один взрослый. Правоохранительные органы ведут проверку.

Ранее в Адыгее двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

