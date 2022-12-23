Два ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
23 декабря 202200:02
В Свердловской области произошел пожар, в котором погибли три человека, сообщает телеканал «360».
Происшествие случилось в городе Богданович. Там загорелась квартира в жилом доме на улице Тимирязева. Огонь распространился по площади в 30 квадратных метров.
При пожаре погибли двое детей и один взрослый. Правоохранительные органы ведут проверку.
Ранее в Адыгее двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru