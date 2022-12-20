Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
В Адыгее двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.
Огонь распространился в доме в станице Дондуковской Гиагинского района.
Уточняется, что ребенок двух лет и годовалый ребенок находились в доме без присмотра. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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