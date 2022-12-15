Два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
«По версии следствия, сегодня около 06:00 (01:00 мск) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м, указывает телеканал «360». После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Как сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, при пожаре на заводе пострадали пять человек: один из них проходит лечение в стационаре, еще четыре лечатся амбулаторно, пишет «Свободная пресса».
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