Два ребенка погибли при пожаре в одном из частных домов в Якутии
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме, который произошел в якутском селе Хатылыма, сообщает региональный главк МЧС России.
Трагедия случилась вечером 21 января в двухквартирном доме. Спасатели в ходе тушения огня обнаружили тела двух детей 2014 и 2016 года рождения.
Выгорело 96 квадратных метров дома. На месте работают следователи и криминалисты.
Напомним, 22 января пятнадцать человек погибли, девять пострадали в результате пожара в доме престарелых в Харькове.
Отмечается, что очаг возгорания находился на втором этаже двухэтажного жилого дома, переоборудованного под дом престарелых.
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