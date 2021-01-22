Два ребенка погибли при пожаре в одном из частных домов в Якутии

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме, который произошел в якутском селе Хатылыма, сообщает региональный главк МЧС России.

Трагедия случилась вечером 21 января в двухквартирном доме. Спасатели в ходе тушения огня обнаружили тела двух детей 2014 и 2016 года рождения.

Выгорело 96 квадратных метров дома. На месте работают следователи и криминалисты.

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Напомним, 22 января пятнадцать человек погибли, девять пострадали в результате пожара в доме престарелых в Харькове.

Отмечается, что очаг возгорания находился на втором этаже двухэтажного жилого дома, переоборудованного под дом престарелых.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ДетиЯкутияПожар
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