Дело о пожаре в тюменском пансионате передано в центральный аппарат СК РФ

Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Возгорание произошло 9 января этого года в поселке Боровский в Тюменской области. Погибли четверо мужчин и трое женщин пожилого возраста, они являлись постояльцами пансионата.

Женщина, содержавшая заведение, была арестована. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), возбуждено дело о халатности.

