Дело о пожаре в тюменском пансионате передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело о пожаре в частном пансионате под Тюменью, повлекшем за собой гибель семерых человек, будет передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает Интерфакс.

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Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Возгорание произошло 9 января этого года в поселке Боровский в Тюменской области. Погибли четверо мужчин и трое женщин пожилого возраста, они являлись постояльцами пансионата.

Женщина, содержавшая заведение, была арестована. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), возбуждено дело о халатности.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПожарТюменьСК РФ
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