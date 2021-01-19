Дело о пожаре в тюменском пансионате передано в центральный аппарат СК РФ
Уголовное дело о пожаре в частном пансионате под Тюменью, повлекшем за собой гибель семерых человек, будет передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает Интерфакс.
Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Возгорание произошло 9 января этого года в поселке Боровский в Тюменской области. Погибли четверо мужчин и трое женщин пожилого возраста, они являлись постояльцами пансионата.
Женщина, содержавшая заведение, была арестована. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), возбуждено дело о халатности.
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