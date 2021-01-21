При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли, девять пострадали в результате пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что очаг возгорания находился на втором этаже двухэтажного жилого дома, переоборудованного под дом престарелых. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, отмечает «Свободная пресса».
Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, предварительной причиной пожара стало «неосторожное обращение с электронагревательными приборами». По факту нарушения требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело.
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