ВС РФ поразили место совещания руководства двух штурмовых бригад ВСУ
Подразделения российской армии поразили места проведения совещания командного состава 92 и 95 штурмовых бригад Вооружённых сил Украины. Об ударе по месту их расположения проинформировало министерство обороны РФ.
По данным ведомства, урон также нанесён живой силе и военной технике Вооружённых сил Украины в 138 районах. В Минобороны РФ также сообщили об уничтожении радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии как передаёт RT.
Кроме того, в результате удара уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ВС РФ также ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу на острове Переяславском.
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