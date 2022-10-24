Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ в Сватово
Двое мирных жителей были ранены в результате обстрела военнослужащими ВСУ населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация об этом размещена в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным ведомства, украинские военнослужащие атаковали указанные территории из HIMARS 23 октября. Сообщается, что в результате обстрела в населенном пункте Сватово пострадали два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения.
Войсками ВСУ в Сватово разрушен один жилой дом, еще два строения повреждены. Также в населенном пункте Новоайдар получили повреждения три жилых дома и уничтожено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела города Шебекино, произошедшего 22 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru