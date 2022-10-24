Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ в Сватово

По данным ведомства, украинские военнослужащие атаковали указанные территории из HIMARS 23 октября. Сообщается, что в результате обстрела в населенном пункте Сватово пострадали два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения.

Войсками ВСУ в Сватово разрушен один жилой дом, еще два строения повреждены. Также в населенном пункте Новоайдар получили повреждения три жилых дома и уничтожено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела города Шебекино, произошедшего 22 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

