Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ в Сватово

Двое мирных жителей были ранены в результате обстрела военнослужащими ВСУ населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация об этом размещена в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным ведомства, украинские военнослужащие атаковали указанные территории из HIMARS 23 октября. Сообщается, что в результате обстрела в населенном пункте Сватово пострадали два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения.

Войсками ВСУ в Сватово разрушен один жилой дом, еще два строения повреждены. Также в населенном пункте Новоайдар получили повреждения три жилых дома и уничтожено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела города Шебекино, произошедшего 22 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУЛНРОбстрел
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