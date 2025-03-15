Два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ на Херсонскую область
15 марта 202517:09
Два мирных жителя погибли и три человека получили ранения в результате украинской атаки на город Алешки и село Первомаевка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, украинская сторона также обстреляла Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.
Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела после обстрела краеведческого музея в Судже Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru