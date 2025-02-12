Два мирных жителя были ранены при атаке дронов в Белгородской области
Ещё два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в селе Берёзовка Борисовского района украинский дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате был ранен мужчину, которого с баротравмой и осколочным ранением руки доставили в Борисовскую ЦРБ.
В селе Колыхалино Валуйского округа был атакован грузовик. Пострадал мужчина, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», - заключил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородском селе Мокрая Орловка погибла женщина, сообщает RT.
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