Два мирных жителя были ранены при атаке дронов в Белгородской области

Он уточнил, что в селе Берёзовка Борисовского района украинский дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате был ранен мужчину, которого с баротравмой и осколочным ранением руки доставили в Борисовскую ЦРБ.

В селе Колыхалино Валуйского округа был атакован грузовик. Пострадал мужчина, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», - заключил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородском селе Мокрая Орловка погибла женщина, сообщает RT.

