При атаке дронов в Белгородской области ранена супружеская пара

Вооруженные силы Украины предприняли еще одну атаку дроном в Белгородской области. При ударе по автомобилю ранены двое человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаке подверглась машина во время движения в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец - Коновалово - Давыдкин. Пострадали муж и жена. Они госпитализированы. В том же районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Там повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения.

Кроме того, дважды был обстрелян поселок Октябрьский Белгородского района. Серьёзных повреждений объектов не зафиксировано. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Гладков сообщил о гибели женщины при ударе дрона по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа.

