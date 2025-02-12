При атаке дронов в Белгородской области ранена супружеская пара
Вооруженные силы Украины предприняли еще одну атаку дроном в Белгородской области. При ударе по автомобилю ранены двое человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атаке подверглась машина во время движения в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец - Коновалово - Давыдкин. Пострадали муж и жена. Они госпитализированы. В том же районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Там повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения.
Кроме того, дважды был обстрелян поселок Октябрьский Белгородского района. Серьёзных повреждений объектов не зафиксировано. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Гладков сообщил о гибели женщины при ударе дрона по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария объявила о расширении санкций против России
- Второй сезон сериала «Телохранители» выйдет на экраны 24 февраля
- Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за остановки Трампом помощи США
- Во Владимирской области беременным студенткам выплатят по 100 тысяч рублей
- Продажи квартир в новостройках по ДДУ обрушились на 19%
- Метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде
- Самыми издаваемыми авторами за 2024 год стали Джейн и Достоевский
- Генсек НАТО: Путин проиграет, если нападет на альянс
- Афганистан наладил поставки в РФ энергетиков, газировки, фруктов и специй
- В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru