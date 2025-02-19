Два дрона уничтожили в небе над Крымом и над Белгородской областью

Два беспилотника уничтожили над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем

По данным российского оборонного ведомства, ПВО РФ отработали по целям в период с 12:15 до 15:00.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьКрымУкраинаПВОМинобороны РФ

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