Два дома и автомобиль повреждены при атаке БПЛА под Белгородом

«В результате сброса двух взрывных устройств... выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.

Ранее над территорией Белгородской области перехватили два украинских БПЛА самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

