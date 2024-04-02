Два дома и автомобиль повреждены при атаке БПЛА под Белгородом
2 апреля 202411:46
Украинский беспилотник атаковал село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате сброса двух взрывных устройств... выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что никто не пострадал, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.
Ранее над территорией Белгородской области перехватили два украинских БПЛА самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru