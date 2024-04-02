В Липецкой области подавили БПЛА самолетного типа

Средства противовоздушной обороны подавили беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

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Ранее в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за дронов, замеченных близ границ региона. Позже предупреждение об угрозе отменили.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен... в Становлянском районе», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что беспилотники ударили по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, напоминает «Свободная пресса». Оперативные службы заявляли о шести пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецк

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