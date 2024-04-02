В Липецкой области подавили БПЛА самолетного типа
Средства противовоздушной обороны подавили беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ранее в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за дронов, замеченных близ границ региона. Позже предупреждение об угрозе отменили.
«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен... в Становлянском районе», - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее стало известно, что беспилотники ударили по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, напоминает «Свободная пресса». Оперативные службы заявляли о шести пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru