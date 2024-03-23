Два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщили в организации.

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«Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — говорится в сообщении компании.

Жертвами теракта стали Олег Павловский и Татьяна Абдулова.

Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник», «Радиоточка НСН». По последним данным, число погибших возросло до 133.

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ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:Московская ОбластьПострадавшиеПогибшиеТеракт

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