Два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокусе»
23 марта 202419:46
Два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщили в организации.
«Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — говорится в сообщении компании.
Жертвами теракта стали Олег Павловский и Татьяна Абдулова.
Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник», «Радиоточка НСН». По последним данным, число погибших возросло до 133.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru