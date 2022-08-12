Два дела завели после гибели троих детей в Подмосковье

Их рассматривает следственный отдел города Видное по факту причинения смерти по неосторожности троим детям. Также заведено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашивающие соседей и родственников.

Напомним, пожар произошел в деревне Малое Видное в трехэтажном кирпичном доме по улице Садовая. По данным МЧС, площадь пожара составила 750 кв. метров.

