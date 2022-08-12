Два дела завели после гибели троих детей в Подмосковье
Два уголовных дела инициировали по факту гибели троих детей при пожаре в Московской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственное управление СК по региону.
Их рассматривает следственный отдел города Видное по факту причинения смерти по неосторожности троим детям. Также заведено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашивающие соседей и родственников.
Напомним, пожар произошел в деревне Малое Видное в трехэтажном кирпичном доме по улице Садовая. По данным МЧС, площадь пожара составила 750 кв. метров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Два дела завели после гибели троих детей в Подмосковье
- Британцы разозлились после заявления Зеленского о возврате Крыма
- В Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой
- Саакашвили поставили 17 диагнозов
- Госдеп: РФ несет полную ответственность за возможные риски на ЗАЭС
- МАГАТЭ не видит угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС
- Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призвал к переговорам
- В Финляндии предложили приостановить стройку ж/д путей в сторону РФ
- Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам
- США введут санкции против РФ и Ирана в случае поставок беспилотников Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru