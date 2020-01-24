Два человека стали жертвами взрыва в американском Хьюстоне
Не менее двух человек погибли в результате взрыва в городе Хьюстон (Техас).
Как сообщает Интерфакс, взрыв прогремел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По данным очевидцев, в соседних зданиях взрывная волка выбила стекла.
На данный момент причина происшествия неизвестна. Однако полиция отрицает вероятность теракта, указывая на отсутствие соответствующих причин. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее 22 января сообщалось, что при взрыве с подмосковной деревне Петровское погиб пожарный, еще три человека были ранены.
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