Два человека стали жертвами взрыва в американском Хьюстоне

Не менее двух человек погибли в результате взрыва в городе Хьюстон (Техас).

Как сообщает Интерфакс, взрыв прогремел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По данным очевидцев, в соседних зданиях взрывная волка выбила стекла.

На данный момент причина происшествия неизвестна. Однако полиция отрицает вероятность теракта, указывая на отсутствие соответствующих причин. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее 22 января сообщалось, что при взрыве с подмосковной деревне Петровское погиб пожарный, еще три человека были ранены.



