Взрыв баллона убил пожарного в Подмосковье и ранил еще троих

22 января 202012:54

В подмосковной деревне Петровское в результате взрыва баллона с газом погиб пожарный. Еще трое сотрудников МЧС получили ранения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС, пожарные прибыли в населенный пункт для тушения пожара. Подробности инцидента уточняются.

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ФОТО: НСН
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