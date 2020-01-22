Взрыв баллона убил пожарного в Подмосковье и ранил еще троих
22 января 202012:54
В подмосковной деревне Петровское в результате взрыва баллона с газом погиб пожарный. Еще трое сотрудников МЧС получили ранения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС, пожарные прибыли в населенный пункт для тушения пожара. Подробности инцидента уточняются.
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ФОТО: НСН
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