Два человека скончались во Франции из-за тромбоза после прививки AstraZeneca

Два человека скончались во Франции из-за тромбоза, развившегося после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Великобритания признала 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

Ранее в стране выявили три случая тромбоза после прививки AstraZeneca, два из которых закончились летальным исходом. ANSM отмечает, что у пациентов обнаружили тромбозы глубоких вен, атипичные по своей локализации, которые могли быть связаны с нехваткой тромбоцитов или нарушениями свертываемости крови.

С начала прививочной кампании во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, четыре из них закончились смертью пациентов.

Ряд европейских стран из-за тромбоэмболических осложнений приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, средство безопасно и вакцинация может продолжиться, при этом эксперты проводят расследование инцидентов.

Ранее британские специалисты признали 30 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca.

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ФОТО: pixabay.com
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