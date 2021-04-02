Великобритания признала 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

Специалисты в Великобритании признали 30 случаев тромбоза после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Тромбоз считается редким, но возможным побочным эффектом после применения данной вакцины, сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании.

Отмечается, что после 18,1 миллиона сделанных прививок появилось 30 сообщений о развитии после вакцинации тромбоза головного мозга. Это данные до 24 марта включительно, передает RT.

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«Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски», — заявили в ведомстве.

В ряде стран после появления сообщений о таком побочном эффекте вакцинацию этим препаратом приостановили, пишет «Свободная пресса».

Накануне сообщалось, что в Латвии началось расследование смерти 71-летнего мужчины, который скончался от отека легких через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирусВакцина
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