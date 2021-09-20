Два человека ранены при стрельбе в школе в Вирджинии
20 сентября 202120:45
Не менее двух человек получили ранения после стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.
Отмечается, что раненые доставлены в больницу, их жизнь в безопасности. Учащиеся были эвакуированы из здания.
Данных об организаторе стрельбы нет.
Ранее в понедельник в пермском университете произошла стрельба. Шесть человек погибли, двадцать были ранены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru