Два человека ранены при стрельбе в школе в Вирджинии

Не менее двух человек получили ранения после стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

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Отмечается, что раненые доставлены в больницу, их жизнь в безопасности. Учащиеся были эвакуированы из здания.

Данных об организаторе стрельбы нет.

Ранее в понедельник в пермском университете произошла стрельба. Шесть человек погибли, двадцать были ранены.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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