Два человека ранены при стрельбе в школе в Вирджинии

Отмечается, что раненые доставлены в больницу, их жизнь в безопасности. Учащиеся были эвакуированы из здания.

Данных об организаторе стрельбы нет.

Ранее в понедельник в пермском университете произошла стрельба. Шесть человек погибли, двадцать были ранены.

