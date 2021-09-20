Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми расценивается как тяжелое

По словам чиновника, им оказывается медпомощь в Пермской краевой больнице. Вопрос об их транспортировке будет поднят после стабилизации их состояния. Мурашко добавил, что борт МЧС для эвакуации пациентов планируется на утро вторника.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек.



