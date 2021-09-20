Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми расценивается как тяжелое

Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Пермском университете расценивается как тяжелое. Такие данные привел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

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По словам чиновника, им оказывается медпомощь в Пермской краевой больнице. Вопрос об их транспортировке будет поднят после стабилизации их состояния. Мурашко добавил, что борт МЧС для эвакуации пациентов планируется на утро вторника.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПермьСкорая Помощь
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