Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми расценивается как тяжелое
Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Пермском университете расценивается как тяжелое. Такие данные привел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
По словам чиновника, им оказывается медпомощь в Пермской краевой больнице. Вопрос об их транспортировке будет поднят после стабилизации их состояния. Мурашко добавил, что борт МЧС для эвакуации пациентов планируется на утро вторника.
Утром в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в университете Перми. Его жертвами стали шесть человек.
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