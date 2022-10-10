Два человека ранены при обстреле села Теткино Курской области

По его словам, пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу. Отмечается, что мужчина получил осколочные ранения, женщина - ожоги. Их состояние не уточняется.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Брянская и Белгородская области.

